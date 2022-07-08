Абаскаль: «Спартак» сделает всё, чтобы порадовать фанатов в матче с «Зенитом»

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил шансы столичной команды в матче за Суперкубок России по футболу с петербургским «Зенитом».
Абаскаль: «Спартак» сделает всё, чтобы порадовать фанатов в матче с «Зенитом»
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«Моя задача — каждый день делать максимум, чтобы команда показывала свою лучшую игру, естественно, я счастлив быть здесь и иметь возможность проводить такой матч, это вызывает дополнительные эмоции. Но сейчас нужно сделать всё, чтобы игра подарила хорошие эмоции нашим болельщикам», — цитирует Абаскаля ТАСС.

По словам испанского специалиста, для него матч с «Зенитом» является прежде всего большой ответственностью.

Игра между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал матч легенд с участием ветеранов московской команды и «Зенита» более важным событием, чем Суперкубок России.

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