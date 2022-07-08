Абаскаль: Мартинс, Мозес и Урунов не сыграют с «Зенитом»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что три футболиста столичного клуба не смогут по разным причинам принять участие в матче за Суперкубок России с петербургским «Зенитом».

«Мартинс, Мозес и Урунов не смогут принять участие в этом матче. Не могу сказать, когда они вернутся. Я сейчас сконцентрирован на футболистах, которые есть в моем распоряжении. У каждого из них есть свои мотивы отсутствия», — цитирует Абаскаля ТАСС.

Вместе с тем он признался, что поставить футбол, в который «Спартак» будет играть в будущем, не получится за такое короткое время. По словам испанского футболиста, красно-белые провели определённую работу на базе клуба в подмосковной Тарасовке — поработали над тактикой и физикой.

«Было бы странно, если бы я сказал, что всё, что хотели, выполнили. Предстоящий матч будет важным шагом для понимания, в какой ситуации мы находимся в плане подготовки. Конечно, в такой игре на первый план выходят мотивация и значимость для клуба и болельщиков», — добавил Абаскаль.

Игра между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев назвал матч легенд с участием ветеранов московской команды и «Зенита» более важным событием, чем Суперкубок России.