Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Австрии
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Нидерландец стал лучшим с результатом 1 минута 6,302 секунды. Вторым стал пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако (+0,255), третьим — британец Джордж Рассел из Mercedes (+0,4).
11-й этап чемпионата мира проходит в Австрии на трассе Red Bull Ring.
Напомним, что этот этап пройдёт по новому формату со спринтерской гонкой в субботу.
Гран-при Австрии пройдёт с 8 по 10 июля.
Ранее спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко объяснил, почему Серхио Перес является идеальным напарником для Ферстаппена.