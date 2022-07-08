Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Австрии

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Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Австрии «Формулы-1».
Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Австрии
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Rose

Нидерландец стал лучшим с результатом 1 минута 6,302 секунды. Вторым стал пилот Ferrari Шарль Леклер из Монако (+0,255), третьим — британец Джордж Рассел из Mercedes (+0,4).

11-й этап чемпионата мира проходит в Австрии на трассе Red Bull Ring.

Напомним, что этот этап пройдёт по новому формату со спринтерской гонкой в субботу.

Гран-при Австрии пройдёт с 8 по 10 июля.

Ранее спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко объяснил, почему Серхио Перес является идеальным напарником для Ферстаппена.

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