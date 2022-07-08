На Уимблдоне обратились к Надалю, который снялся с турнира

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Пресс-служба Уимблдона обратилась к испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, который снялся с турнира перед полуфиналом.

«До новых встреч, Рафа. Желаем тебе скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы.

Теннисист из-за травмы снялся с полуфинальной игры Уимблдона с австралийцем Ником Кирьосом. 

Испанец во время четвертьфинального матча с американцем Тейлором Фритцем брал медицинский тайм-аут, однако смог одержать победу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).

Ранее Фритц назвал поражение от Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере.

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