На Уимблдоне обратились к Надалю, который снялся с турнира
«До новых встреч, Рафа. Желаем тебе скорейшего выздоровления», — говорится в заявлении пресс-службы.
Теннисист из-за травмы снялся с полуфинальной игры Уимблдона с австралийцем Ником Кирьосом.
Испанец во время четвертьфинального матча с американцем Тейлором Фритцем брал медицинский тайм-аут, однако смог одержать победу со счётом 3:6, 7:5, 3:6, 7:5, 7:6 (10:4).
Ранее Фритц назвал поражение от Надаля на Уимблдоне самым болезненным в карьере.