Тарасова: русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка
«Нет! И ещё раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.
Ранее сообщалось, что в Госдуме возобновят работу над законом о продаже пива на стадионах.