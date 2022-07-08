Тарасова: русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможной отмене запрета на продажу пива на футбольных стадионах в России.

«Нет! И ещё раз нет! Никакого пива! Русскому человеку нельзя пить пиво на стадионах, потому что потом будет водка! И будут драки. Пускай наслаждаются действием», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение будет действовать до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что в Госдуме возобновят работу над законом о продаже пива на стадионах.