Источник: Вендел не покинет «Зенит» по разрешению ФИФА

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Полузащитник Вендел не покинет «Зенит», используя разрешение Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации журналиста Вене Касагранде, футболист не станет использовать разрешение ФИФА из уважения к «Зениту», при этом он может перейти во «Фламенго» на правах аренды. Отмечается, что бразильский клуб хочет получить Вендела любыми способами.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Ранее представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит перед матчем за Суперкубок с участием «Спартака» и «Зенита».

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