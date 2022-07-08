Источник: Вендел не покинет «Зенит» по разрешению ФИФА

Полузащитник Вендел не покинет «Зенит», используя разрешение Международной федерации футбола (ФИФА).

По информации журналиста Вене Касагранде, футболист не станет использовать разрешение ФИФА из уважения к «Зениту», при этом он может перейти во «Фламенго» на правах аренды. Отмечается, что бразильский клуб хочет получить Вендела любыми способами.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.

Ранее представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит перед матчем за Суперкубок с участием «Спартака» и «Зенита».