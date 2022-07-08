Источник: Вендел не покинет «Зенит» по разрешению ФИФА
По информации журналиста Вене Касагранде, футболист не станет использовать разрешение ФИФА из уважения к «Зениту», при этом он может перейти во «Фламенго» на правах аренды. Отмечается, что бразильский клуб хочет получить Вендела любыми способами.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Вендел в 35 матчах во всех турнирах забил четыре мяча и сделал пять результативных передач за сине-бело-голубых.
Ранее представитель группы «Ленинград» прокомментировал информацию о том, что коллектив не выступит перед матчем за Суперкубок с участием «Спартака» и «Зенита».