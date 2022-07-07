Трёх охранников Уимблдона арестовали за драку возле корта

Трое охранников Уимблдона были арестованы за драку друг с другом около второго корта.

По информации Daily Mail, трое охранников устроили драку на глазах у болельщиков. Отмечается, что причиной конфликта стало недовольство одного из охранников, что его коллега устроил себе трёхчасовой обеденный перерыв. Очевидцы вызвали полицию.

Провинившихся охранников отпустили под залог до конца июля.

Напомним, что турнир проходит без российских и белорусских теннисистов. Соревнования завершатся 10 июля.

Ранее Елена Рыбакина заявила, что сочувствует россиянам из-за недопуска на Уимблдон.