Фердинанд заявил, что Роналдо имеет право быть недовольным МЮ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на желание форварда Криштиану Роналду покинуть английский клуб.

«Разумеется, он недоволен! Речь ведь о Криштиану! Он недоволен тем, что не сыграет в Лиге чемпионов. Он даже не знает, как звучит гимн Лиги Европы! Когда он начнёт играть, Криштиану подумает: «Что тут за дискотека?» — приводит слова Фердинанда Daily Mail.

Он отметил, что игрок, который хочет выигрывать и привык побеждать, лишается возможности сыграть в Лиги чемпионов и будет недоволен.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее пресс-служба аэропорта города Ливерпуля пошутила над Роналду после сообщений о намерении португальца сменить клуб.