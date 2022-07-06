Sky Sport: Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом» на один сезон

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович продлит контракт с клубом.

По информации Sky Sport, стороны пришли к тому, чтобы продлить соглашение до окончания сезона-2022/23. Оклад футболиста составит €1—1,5 млн с бонусами за результативность.

Ибрагимович присоединился к команде в 2020 году. Он провёл за клуб 58 матчей, в которых забил 33 гола. Первый его приход в «Милан» датируется 2010 годом. Тогда игрок пробыл в команде два сезона.

Ранее «Милан» объявил о заключении контракта с нападающим Дивоком Ориги.