Карякин о Непомнящем: с 24 февраля мы не общаемся

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о своих отношениях с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим.

«Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах. Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся», — цитирует Карякина «Спорт-Экспресс».

При этом он добавил, что уважает Непомнящего как гроссмейстера. Он отметил, что Ян заслуженно победил на турнире претендентов 2022 года в Мадриде.

Норвежец Магнус Карлсен после победы Непомнящего на турнире претендентов дал понять, что пока не принял решения об участии в матче за мировую шахматную корону.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявит решение норвежца по поводу участия в матче с Непомнящим к 20 июля.

Ранее сообщалось, что Карлсен готов сыграть с российским гроссмейстером за шахматную корону в формате трёх сетов.