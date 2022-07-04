Чемпионка Европы по прыжкам в воду Полякова рассказала, почему вернулась из США в Россию

Чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова сообщила, что обстоятельства заставили её вернуться в Россию из США в 2020 году.

«К сожалению, да. Весной я выступила на Мировой серии в Канаде и планировала ехать на следующие этапы в Казань и Лондон. От старта в Казани меня освободили, выставили на трамплине другой синхронный дуэт, а нам с Кристиной Ильиных дали возможность отдохнуть и подготовиться к английскому этапу. Но как раз в то время началась пандемия, и границы оказались закрыты. В итоге все мои вещи остались в Калифорнии, их упаковала соседка и передала на хранение тренеру. До сих пор какие-то коробки лежат у него в гараже. Часть вещей позже сумела забрать мама — нашла возможность слетать в США, пока действовала её виза», — сказала Полякова в интервью RT.

Чемпионка Европейских игр в Баку также рассказала, почему её семья живёт в Москве, а сама она — в Казани.

«В столице стали закрывать бассейны, а в Казани как раз начала мощно развиваться спортивная инфраструктура. Вот я и переехала, если коротко. Тренируюсь у Павла Борисовича Муякина, прыгаю как с «метра», так и с трёх — в синхронной паре с Витой Королёвой», — добавила Полякова.

Ранее Полякова прокомментировала избрание её в комиссию спортсменов Международной федерации плавания (FINA).