Рубашко считает выгодной для «Сочи» сделку по переходу Кассьерры в «Зенит»
«Переход Кассьерры — это, конечно, удачная сделка для «Сочи», естественно, выгодная. Понятно, что это потеря для клуба, но мы ищем нового форварда. Владислав Сарвели — однозначно усиление, но если будет дополнительный турнир, должна быть ротация», — цитирует Рубашко ТАСС.
Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.
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