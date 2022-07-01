Рубашко считает выгодной для «Сочи» сделку по переходу Кассьерры в «Зенит»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко считает удачным трансфер колумбийского форварда Матео Кассьерры в санкт-петербургский «Зенит».

«Переход Кассьерры — это, конечно, удачная сделка для «Сочи», естественно, выгодная. Понятно, что это потеря для клуба, но мы ищем нового форварда. Владислав Сарвели — однозначно усиление, но если будет дополнительный турнир, должна быть ротация», — цитирует Рубашко ТАСС.

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

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