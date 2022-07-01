Маслов: «Торпедо» начнёт сезон в Химках, после 17 сентября переедет в «Лужники»

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Президент московского «Торпедо» Денис Маслов рассказал, когда футбольный клуб начнёт проводить домашние матчи в «Лужниках».

«До 17 сентября все домашние матчи будем проводить в Химках, потом переедем в «Лужники». Дело в том, что у Большой спортивной арены еще два года назад были подписаны контракты на концерты этим летом», — цитирует Маслова РИА Новости.

По его словам, «Торпедо» обратилось в Российскую премьер-лигу (РПЛ), чтобы топовые матчи, на которых ожидается аншлаг, поставили после 17 сентября.

«Торпедо» по итогам сезона-2021/22 вышло в элитный дивизион чемпионата России напрямую и на общем собрании клубов РПЛ было принято в лигу.

Ранее спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин сообщил, что столичный клуб представит защитника Илью Кутепова в качестве нового игрока команды 1 июля.

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