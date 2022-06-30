Marca: «Атлетико» продлил аренду Гризманна у «Барселоны» ещё на сезон

Мадридский «Атлетико» продлил аренду Антуана Гризманна у каталонской «Барселоны» ещё на один сезон.

По информации Marca, мадридцы активировали пункт в соглашении с «Барселоной» о продлении аренды футболиста. «Атлетико» должен будет выкупить контракт Гризманна за €40 млн, если за два сезона игрок примет участие не менее чем в 50% матчей.

Гризманн защищал цвета «Атлетико» с 2014 по 2019 год. Затем футболист перешёл в «Барселону», где провёл 74 матча и забил 22 мяча. В 2021 году француз на правах аренды вернулся в мадридский клуб. Во второй свой приход он сыграл 17 матчей и забил три гола в Примере.

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