Тренер Федотов: ЦСКА нужно усиление, времени остаётся мало

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в товарищеском матче.

«Команда нуждается в усилении. Времени остаётся мало, нужны сдвиги в отношении комплектации команды. У нас есть травмы. Когда приедут сборники, нас будет 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить», — цитирует Федотова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в футболе нельзя почивать на лаврах. В единоборства футболисты ЦСКА должны всё время вступать. Если игрок теряет мяч, то он должен его сразу отнимать.

«От Эджуке хотел добиться хорошего отношения к работе в обороне», — сказал тренер.

«Зенит» 29 июня нанёс разгромное поражение московскому ЦСКА в товарищеском матче (3:0). Петербургский клуб одержал три победы кряду в межсезонье.

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