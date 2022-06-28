Терюшков рассказал, что в «Химки» не поступало предложений по Мирзову от «Сивасспора»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал новость о возможном уходе из клуба нападающего Резиуана Мирзова.
Терюшков рассказал, что в «Химки» не поступало предложений по Мирзову от «Сивасспора»
  • РИА Новости

«Надеюсь, что Резиуан присоединится к команде на втором сборе. Дискомфорта у него вроде бы нет, но будем консультироваться с медицинским штабом. По нему никаких предложений в клуб не поступало. Мирзов — полноценный игрок «Химок», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

Мирзов перешёл в подмосковную команду в 2020 году из «Спартака» на правах аренды.

В сезоне-2021/22 полузащитник провёл за «Химки» 21 матч, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее «Химки» выкупили Мирзова у «Спартака».

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