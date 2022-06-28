Тарасова: Тутберидзе никогда не собиралась оставаться в США

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможном переходе Этери Тутберидзе на работу в США.

«Может ли она остаться в США? Да какой там может. Она никогда не собиралась этого делать, как вам не стыдно», — цитирует Тарасову «ВсёПроСпорт».

Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности 48-летней наставницы продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин выразил уверенность, что Тутберидзе не собирается уезжать из России.