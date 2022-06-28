Панарин может покинуть «Рейнджерс» из-за разногласий с генеральным менеджером

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может покинуть клуб из-за разногласий с генеральным менеджером команды Крисом Друри.
Панарин может покинуть «Рейнджерс» из-за разногласий с генеральным менеджером
  • AP

Функционер недоволен игрой форварда в прошедшем розыгрыше плей-офф НХЛ, сообщает The Hockey News. Отмечается, что если конфликт продолжится, то россиянин может попросить об обмене в другой клуб.

В минувшем сезоне Панарин провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 очков (22 гола + 74 передачи). В плей-офф он сыграл 20 встреч, забросил шесть шайб и отметился десятью ассистами.

Ранее Панарин рассказал, что перестал использовать соцсети и перешёл к кнопочному телефону из-за обсессивно-компульсивного расстройства.

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