Панарин может покинуть «Рейнджерс» из-за разногласий с генеральным менеджером

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может покинуть клуб из-за разногласий с генеральным менеджером команды Крисом Друри.

Функционер недоволен игрой форварда в прошедшем розыгрыше плей-офф НХЛ, сообщает The Hockey News. Отмечается, что если конфликт продолжится, то россиянин может попросить об обмене в другой клуб.

В минувшем сезоне Панарин провёл 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 96 очков (22 гола + 74 передачи). В плей-офф он сыграл 20 встреч, забросил шесть шайб и отметился десятью ассистами.

Ранее Панарин рассказал, что перестал использовать соцсети и перешёл к кнопочному телефону из-за обсессивно-компульсивного расстройства.