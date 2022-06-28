Жулин выразил уверенность, что Тутберидзе не собирается уезжать из России

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о возможном переходе Этери Тутберидзе на работу в США.
Жулин выразил уверенность, что Тутберидзе не собирается уезжать из России
  • РИА Новости

«Этери никогда не хотела оставаться в США, просто там тренируется её дочь. Хотела с ней пообщаться. Я больше чем уверен, она никуда из России не собирается. Во всяком случае, пока», — цитирует Жулина «Газета.Ru».

Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности 48-летней наставницы продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

Ранее глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время.

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