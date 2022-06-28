Малафеев считает, что «Зениту» не нужно подписывать иностранного вратаря

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением, что команде из Санкт-Петербурга не нужно приглашать иностранного голкипера.
Малафеев считает, что «Зениту» не нужно подписывать иностранного вратаря
  • РИА Новости

«По-прежнему буду настаивать на том, что стоит как никогда уделить внимание тем ребятам, которые есть в клубе. В «Зените» в целом неплохая вратарская школа, и нам есть из чего выбирать», — приводит слова Малафеева «Спорт День за Днём».

Он отметил, что если и усиливать состав иностранным вратарём, то нужно выбирать из тех, кто регулярно вызывается в свою сборную. По его словам, сейчас лучшее время, чтобы довериться молодым российским вратарям.

Сообщалось, что «Зенит» достиг соглашения об аренде голкипера Ивана и полузащитника Густаво Мантуана.

Уточняется, что срок аренды составит один год. По условиям соглашения вместо них в «Коринтианс» отправится нападающий «Зенита» Юри Алберто. Мантуан и Иван присоединятся к российскому клубу после 13 июля.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможной аренде Ивана и Мантуана. 

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