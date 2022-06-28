Константин Цзю: не имеет значения, под каким флагом выступал Бетербиев
- РИА Новости
«Не имеет значения, под каким флагом выступал Артур в бою против Смита. Мы должны делать акцент на том, как он боксирует, а он выиграл этот бой», — цитирует Цзю РИА Новости.
19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Смитом-младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.
Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил о готовности провести поединок с Бетербиевым.