Константин Цзю: не имеет значения, под каким флагом выступал Бетербиев

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал выход россиянина Артура Бетербиева на бой с американцем Джо Смитом — младшим под канадским флагом.
Константин Цзю: не имеет значения, под каким флагом выступал Бетербиев
  • РИА Новости

«Не имеет значения, под каким флагом выступал Артур в бою против Смита. Мы должны делать акцент на том, как он боксирует, а он выиграл этот бой», — цитирует Цзю РИА Новости.

19 июня на арене «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке Бетербиев одержал победу в поединке за титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе над Смитом-младшим. 37-летний российский боксёр нокаутировал соперника во втором раунде и одержал 18-ю победу в карьере. При этом все свои поединки Артур выигрывал досрочно и ни разу не терпел поражений.

Ранее чемпион WBA в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол заявил о готовности провести поединок с Бетербиевым.

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