Саитов похвалил Загитову после совместного спарринга
- РИА Новости
«Единогласным решением победила Алина, и я её с этим поздравляю. Она победила, потому что после такого красивого вида спорта она смогла выйти на достаточно серьёзное и даже опасное занятие, как бокс», — цитирует Саитова MMA.Metaratings.
25 июня Алина Загитова провела спарринг с Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.
Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее Фетисов не одобрил участие Загитовой в боксёрском спарринге.