Саитов похвалил Загитову после совместного спарринга

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался о спарринге с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Саитов похвалил Загитову после совместного спарринга
  • РИА Новости

«Единогласным решением победила Алина, и я её с этим поздравляю. Она победила, потому что после такого красивого вида спорта она смогла выйти на достаточно серьёзное и даже опасное занятие, как бокс», — цитирует Саитова MMA.Metaratings.

25 июня Алина Загитова провела спарринг с Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Фетисов не одобрил участие Загитовой в боксёрском спарринге.

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