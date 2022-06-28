Салихова раскритиковала Канделаки за призыв оформить Fan ID

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала заместителя гендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки за привлечение аудитории к оформлению паспорта болельщика (Fan ID).

«Короче, Тине даже дуэтом с Чеботиной такого слона, как Fan ID, не продать. Даже если на входе в МФЦ раздавать бесплатно билеты на концерты и годовую подписку на канал «Матч» с патчами в придачу», — цитирует Салихову «Чемпионат».

По её мнению, новое поколение не видело очереди в кассы и питание по талонам, поэтому слово «МФЦ» вызывает тот же ужас, что и «новенький автозак с удобствами». Она добавила, что ничего другого, кроме заигрывания с аудиторией, от сотрудника «Матч ТВ» ради Fan ID она не ожидала.

«Моё мнение — конкретно в нынешних реалиях, когда людям необходимо отвлечься и морально разрядиться, в тяжёлой экономической ситуации для клубов важен каждый болельщик», — добавила Салихова.

Согласно закону, вход фанатов на спортивные соревнования будет осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал госуслуг. В данном документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Ранее Светлана Журова призвала футбольных фанатов не игнорировать оформление Fan ID, так как это сделано для безопасности.