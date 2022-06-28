Агент Обухова удивлён повторной дисквалификацией футболиста
- РИА Новости
«Подобного никогда в жизни не видел. У нас есть юристы, с которыми мы сотрудничаем. Оспорить решение? Как они скажут, так и будет», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».
Он также поблагодарил руководство «Оренбурга», которое не оставило футболиста в трудную минуту, а просто приостановило контракт.
19 июля 2021 года ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).
Весной дисквалификация была продлена ещё на полгода после обращения WADA в CAS.
Ранее «Оренбург» выступил с заявлением после продления дисквалификации Обухова.