Sky Sport: «Барселона» готова заплатить «Баварии» €50 млн за Левандовски

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«Барселона» готова предложить за форварда «Баварии» Роберта Левандовски до €50 млн.
Sky Sport: «Барселона» готова заплатить «Баварии» €50 млн за Левандовски
  • AP

В «Барселоне» уверены, что этой суммы будет достаточно для осуществления сделки, об этом сообщает Sky Sport Deutschland. Отмечается, что «Бавария» специально тянет время с продажей нападающего, чтобы повысить на него цену и найти замену.

Левандовски выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за «Баварию» он провёл 253 матча, в которых забил 238 мячей.

«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.

Ранее бывший агент Левандовски Цезари Кухарски назвал возможные причины желания поляка перейти в «Барселону».

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