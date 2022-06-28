Нигматуллин назвал сомнительной трансферную политику «Спартака»

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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о трансферной политике «Спартака».
Нигматуллин назвал сомнительной трансферную политику «Спартака»
  • РИА Новости

«Трансферная политика клуба очень сомнительная, так как игроки берутся не на усиление, а по непонятным причинам. Чем они объективно сильнее тех же российских футболистов из «Спартака-2»?» — приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днём».

27 июня шведский нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее Нигматуллин заявил, что «Спартак» должен усиливаться российскими игроками.

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