Нигматуллин назвал сомнительной трансферную политику «Спартака»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о трансферной политике «Спартака».

«Трансферная политика клуба очень сомнительная, так как игроки берутся не на усиление, а по непонятным причинам. Чем они объективно сильнее тех же российских футболистов из «Спартака-2»?» — приводит слова Нигматуллина «Спорт День за Днём».

27 июня шведский нападающий Джордан Ларссон расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.

Ранее Нигматуллин заявил, что «Спартак» должен усиливаться российскими игроками.