Агент: Малком и Клаудиньо останутся в «Зените»

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитников «Зенита» Клаудиньо и Малкома, высказался о будущем бразильских игроков в санкт-петербургском клубе.
Агент: Малком и Клаудиньо останутся в «Зените»
  • РИА Новости

«Конкретные предложения? Могу сказать только, что Малком и Клаудиньо остаются в «Зените», — цитирует агента «РБ Спорт».

Малком выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за команду в общей сложности 75 матчей, забил 16 мячей и отдал 15 результативных передач. Клаудиньо перешёл в санкт-петербургский клуб прошлым летом: на его счету 31 игра, десять голов и пять ассистов в составе «Зенита».

Ранее агент Клаудиньо опроверг интерес «Ромы» и «Марселя» к футболисту.

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