Пресняков-старший считает, что Ларссон поступил непорядочно со «Спартаком»
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«Зачем делать такие заявления? Это свойственно непорядочным людям. «Спартак» и болельщики хорошо к нему относились. Его слова меня покоробили», — цитирует Преснякова «Спорт-Экспресс».
Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.
27 июня игрок расторг контракт со «Спартаком» из-за нежелания возвращаться в Россию.
Ранее Александр Мостовой прокомментировал уход Ларссона из «Спартака».