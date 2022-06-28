Мелкадзе выразил надежду, что болельщики «Зенита» примут Бакаева

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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе прокомментировал переход бывшего полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в «Зенит».
Мелкадзе выразил надежду, что болельщики «Зенита» примут Бакаева
  • РИА Новости

«Спартак» вроде бы сам от него отказался. А что делать? На жизнь надо зарабатывать, хочется играть в футбол в лучших командах. И зачем ему жертвовать такими предложениями из-за чего-то или кого-то? Надеюсь, его примут болельщики. И всё у него будет хорошо», — приводит слова Мелкадзе «РБ Спорт».

Бакаев перешёл в «Зенит» в июне на правах свободного агента. Футболист подписал контракт по схеме «3 + 1». В товарищеском матче с «Сочи» 25 июня он забил дебютный мяч за «Зенит».

Ранее Бакаев высказался о трансфере в «Зенит» из «Спартака».

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