Алькарас не считает себя фаворитом Уимблдона

Испанский теннисист Карлос Алькарас ответил на вопрос, считает ли он себя фаворитом Уимблдона-2022.

«Я не чувствую давления, потому что не считаю себя одним из фаворитов Уимблдона. Конечно, если я буду играть хорошо, то у меня будут шансы выиграть турнир», — заявил Алькарас.

В первом круге испанец обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4. В следующем раунде он встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

Напомним, что российские спортсмены не принимают участия в турнире из-за отстранения со стороны организаторов.

Ранее Марин Чилич снялся с Уимблдона из-за коронавируса.