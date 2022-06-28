Алькарас не считает себя фаворитом Уимблдона
- AP
«Я не чувствую давления, потому что не считаю себя одним из фаворитов Уимблдона. Конечно, если я буду играть хорошо, то у меня будут шансы выиграть турнир», — заявил Алькарас.
В первом круге испанец обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счётом 4:6, 7:5, 4:6, 7:6, 6:4. В следующем раунде он встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром.
Напомним, что российские спортсмены не принимают участия в турнире из-за отстранения со стороны организаторов.
Ранее Марин Чилич снялся с Уимблдона из-за коронавируса.