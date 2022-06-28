Траньков сообщил, что продолжает сотрудничество с Тарасовой и Морозовым

Двукратный олимпийский чемпион и заслуженный тренер России Максим Траньков рассказал о сотрудничестве с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.

«20 июня Тарасова и Морозов вернулись к работе на сборе в Новогорске. Я здесь же, продолжаю работать тренером с дружной командой специалистов группы Этери Георгиевны», — цитирует Транькова ТАСС.

Напомним, что Тарасова и Морозов завоевали серебряную медаль в парном катании на Олимпиаде в Пекине. Они уступили только дуэту из Китая Суй Вэньцзин — Хань Цун.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзу на ОИ-2022, а также выиграли золотые медали в командном турнире. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали четвёртыми.

Ранее сообщалось, что фигуристы Тарасова и Климов сыграли свадьбу.