Василевский занял четвёртое место в голосовании MVP плей-офф НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял четвёртое место в голосовании за претендентов на «Конн Смайт Троффи».

Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар удостоился награды «Конн Смайт Трофи», став самым ценным хоккеистом плей-офф. Он набрал 90 очков.

Андрей Василевский стал четвёртым в голосовании с четырьмя очками.

В шестом матче «Колорадо» в гостях одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2. Команда впервые с 2001 года стала обладателем Кубка Стэнли.

Ранее главный тренер «Колорадо» установил уникальное достижение НХЛ.