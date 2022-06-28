Василевский занял четвёртое место в голосовании MVP плей-офф НХЛ

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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял четвёртое место в голосовании за претендентов на «Конн Смайт Троффи».
Василевский занял четвёртое место в голосовании MVP плей-офф НХЛ
  • AP

Канадский защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар удостоился награды «Конн Смайт Трофи», став самым ценным хоккеистом плей-офф. Он набрал 90 очков.

Андрей Василевский стал четвёртым в голосовании с четырьмя очками.

В шестом матче «Колорадо» в гостях одолел «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1) и выиграл в финальной серии со счётом 4-2. Команда впервые с 2001 года стала обладателем Кубка Стэнли.

Ранее главный тренер «Колорадо» установил уникальное достижение НХЛ.

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