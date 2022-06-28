Фазель: рано или поздно Кубок Стэнли вернётся в Россию

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказался о решении Национальной хоккейной лиги (НХЛ) запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию.

«Сейчас всё в руках руководства НХЛ. Всё будет зависеть от их ответа. Но я уверен, что рано или поздно Кубок Стэнли вновь вернётся в Россию. Это просто вопрос времени», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».

Напомним, что победителем Кубка Стэнли — 2022 стал «Колорадо Эвеланш». Команда в финальной серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2). В составе «Колорадо» играет россиянин Валерий Ничушкин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в шутку предложил выкрасть Кубок Стэнли и привезти его в Россию.