Фазель: рано или поздно Кубок Стэнли вернётся в Россию
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«Сейчас всё в руках руководства НХЛ. Всё будет зависеть от их ответа. Но я уверен, что рано или поздно Кубок Стэнли вновь вернётся в Россию. Это просто вопрос времени», — цитирует Фазеля «Спорт-Экспресс».
Напомним, что победителем Кубка Стэнли — 2022 стал «Колорадо Эвеланш». Команда в финальной серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-2). В составе «Колорадо» играет россиянин Валерий Ничушкин.
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в шутку предложил выкрасть Кубок Стэнли и привезти его в Россию.