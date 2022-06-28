Неймар должен будет пойти на сокращение зарплаты ради перехода в «Челси»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в лондонском «Челси».

По информации Sky Sport Germany, главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю нравится игра бразильца. Отмечается, что основной проблемой является высокая зарплата футболиста. В ПСЖ он зарабатывает около €30 млн. Тухель и Неймар вместе работали в парижском клубе.

СМИ сообщали, что ПСЖ готов избавиться от нескольких игроков, тем самым разгрузив зарплатную ведомость. 30-летний футболист является одним из кандидатов на трансфер.

Неймар перешёл в ПСЖ в 2017 году. За французский клуб он провёл 144 матча, забил 100 мячей и отдал 60 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет покинуть ПСЖ из-за интервью президента клуба.