Пономарёв считает уход Ларссона большой потерей для «Спартака»

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал уход Джордана Ларссона из «Спартака».
Пономарёв считает уход Ларссона большой потерей для «Спартака»
  • РИА Новости

«Я считаю, что уход Джордана — это большая потеря для «Спартака». Ларссон просто испугался конкуренции в команде. Оказался трусом, да и всё. Он получал слишком мало игрового времени до аренды. Не поверил, что могут дать больше играть, вот и ушёл», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В составе красно-белых он провёл 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле нападающий воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за АИК десять матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал уход Ларссона из столичного клуба.

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