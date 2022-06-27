Шлеменко: Сидельников должен выиграть в бою с Мальдонадо

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко сделал прогноз на главный бой турнира URAL FC между бойцом Кириллом Сидельниковым и бразильским тяжеловесом Фабио Мальдонадо.

«Мне кажется, что Сидельников должен выиграть в этом бою. Во-первых, он тяжелее соперника, во-вторых, у него есть преимущество в опыте, так как Фабио Мальдонадо, на мой взгляд, уже прочитанный для российского спортсмена боец. Я думаю, для Сидельникова не составит труда понять, как его победить, поэтому я вижу его фаворитом», — приводит слова Шлеменко пресс-служба URAL FC.

Бой между Сидельниковым и Мальдонадо пройдёт 1 июля в Перми на площадке УДС «Молот». В турнире примут участие бойцы из 12 стран.

На счету 42-летнего Мальдонадо — 28 побед, 16 поражений.

У 33-летнего Сидельникова — 13 побед, семь поражений. Россиянин в 2021 году победил нокаутом Рэба Трусдэйла на турнире Bellator в Москве.

Ранее Сидельников рассказал, чем опасен Мальдонадо.