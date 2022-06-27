Тихонов высказался об уходе Ларссона из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал разрыв контракта Джордана Ларссона с московским клубом.

«Скатертью дорога», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. Он провёл в составе красно-белых 83 матча, забил 27 мячей и отдал девять результативных передач. В апреле он воспользовался разрешением ФИФА приостанавливать контракты с клубами из России и ушёл в аренду в АИК.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал уход владельца московской команды Леонида Федуна с поста вице-президента ЛУКОЙЛа.