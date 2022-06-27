В «Химках» сообщили, что ждут технических требований, необходимых для работы системы Fan ID

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб ждёт технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.

«Мы в первую очередь не входим по оборудованию. Мы готовы исполнять закон. Однако пока мы ждём технических требований, которые необходимы для работы системы», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

В соответствии с распоряжением правительства России, карта болельщика окажется необходима для посещения матчей РПЛ, а также финала Кубка России.

При разработке электронной карты болельщика учтён опыт паспорта болельщика, или Fan ID. Этот формат хорошо зарекомендовал себя на прошедших в России ЧМ-2018 и Евро-2020. Эффективность данной системы была признана мировым экспертным сообществом.

Ранее стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика