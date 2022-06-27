В «Химках» сообщили, что ждут технических требований, необходимых для работы системы Fan ID

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что клуб ждёт технических требований, необходимых для работы системы паспорта болельщика Fan ID.
В «Химках» сообщили, что ждут технических требований, необходимых для работы системы Fan ID
  • РИА Новости

«Мы в первую очередь не входим по оборудованию. Мы готовы исполнять закон. Однако пока мы ждём технических требований, которые необходимы для работы системы», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

В соответствии с распоряжением правительства России, карта болельщика окажется необходима для посещения матчей РПЛ, а также финала Кубка России. 

При разработке электронной карты болельщика учтён опыт паспорта болельщика, или Fan ID. Этот формат хорошо зарекомендовал себя на прошедших в России ЧМ-2018 и Евро-2020. Эффективность данной системы была признана мировым экспертным сообществом.

Ранее стало известно, где и когда можно будет оформить цифровую карту болельщика

 

 

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