Лайшев — о возвращении Тутберидзе из США: ждём её в ближайшее время

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Глава центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе должна вернуться из США в Россию в ближайшее время.
Лайшев — о возвращении Тутберидзе из США: ждём её в ближайшее время
  • РИА Новости

«Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждем её в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного в том, что она пока отсутствует», — приводит слова Лайшева «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что у Тутберидзе никогда не было настроения покинуть Россию и сменить место работы, так как она давно доказала, что является выдающимся тренером.

«У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», — заключил Лайшев.

Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности Тутберидзе продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

В настоящий момент Тутберидзе находится в США, где проводит время с дочерью Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным. Дуэт входит в состав сборной России.

Ранее Лайшев прокомментировал информацию о возможном переходе дочери Тутберидзе Дианы Дэвис в сборную США.

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