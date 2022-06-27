Черданцев считает, что Хачатурянц ушёл с поста главы РПЛ не по футбольным причинам

Известный комментатор Георгий Черданцев отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Не могу сказать, что знал об этом наверняка, но вероятность его ухода была весьма высока. Это связано, насколько понимаю, не с футбольными причинами. Жаль, конечно, учитывая те действия и реформы, которые он пытался предпринять», — приводит слова Черданцева «Матч ТВ».

Он также заявил, что пример Хачатурянца показывает, что футбольная индустрия и РПЛ — сложная структура, в которой затевать масштабные перестроения — неблагодарное дело. По его словам, что-то делать нужно, когда всё двигается в направлении развития, а не превращается в болото.

«Жаль, когда люди со свежими идеями пытаются что-то делать, но по разным причинам у них нет ни времени, ни возможности довести начатые реформы до конца», — добавил Черданцев.

53-летний футбольный функционер стал исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение Хачатурянца покинуть пост главы РПЛ.