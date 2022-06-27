Цифровую карту болельщика нельзя будет использовать как удостоверение личности

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Стало известно, что цифровую карту болельщика, которая до конца года станет необходима для посещения всех матчей РПЛ, нельзя будет использовать как удостоверение личности.
Цифровую карту болельщика нельзя будет использовать как удостоверение личности
  • РИА Новости

Она может применяться исключительно для покупки билетов и посещения спортивных мероприятий.

Перечень документов, используемых для такой цели, ограничен законодательством, поэтому далеко не все документы, в какой-то степени идентифицирующие человека, могут применяться в качестве полноценного удостоверения личности во всех ситуациях.

Ранее стало известно, что карту болельщика можно будет оформить на детей до 14 лет, а купленный по ней билет передать другому.

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