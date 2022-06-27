Терюшков считает, что Хачатурянц сделал многое для РПЛ и скоро клубы это почувствуют

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Терюшков считает, что Хачатурянц сделал многое для РПЛ и скоро клубы это почувствуют
  • РИА Новости

«Мы можем сказать ему только слова благодарности, потому что то, что он сделал, почувствуют в ближайшее время все клубы РПЛ без исключения. Ведь привлечение спонсоров повлияет в том числе и на формирование бюджетов клубов», — приводит его слова Sport24.

Терюшков считает, что Хачатурянц выполнил обещание по привлечению спонсоров и решил сосредоточиться на судейском вопросе.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента РПЛ.

 

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