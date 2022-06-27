Колосков: Хачатурянц мало проработал на посту президента РПЛ, чтобы оценить его деятельность

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на уход Ашота Хачатурянца с поста президента Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков: Хачатурянц мало проработал на посту президента РПЛ, чтобы оценить его деятельность
  • РИА Новости

«Не знаю, с чем это связано. Он мало проработал для того, чтобы оценивать его деятельность. Чтобы подводить итоги работы, нужно отработать срока два, а то и три. Пока этого срока не было, и оценивать деятельность Ашота Рафаиловича, с моей точки зрения, неправильно», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он также выразил сожаление, что Хачатурянц не реализовал свою программу. По его словам, она была нацелена на повышение значимости профессионального футбола и рост имиджа РПЛ.

«Жалко, что эта красивая программа не была выполнена», — добавил Колосков.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на уход Хачатурянца с поста президента РПЛ.

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