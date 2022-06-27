Фетисов не одобрил участие Загитовой в боксёрском спарринге

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал участие олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой в боксёрском мастер-классе.

«Футбол для хоккеиста, как в случае с Овечкиным, — это нормально. А фигуристка, выступающая в боксе, — это чересчур, на мой взгляд. Тут важно не переступить через грань, чтобы это не было смешно», — цитирует Фетисова Sport24.

25 июня Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

Изначально боксировать с фигуристкой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал не нелепый эпизод перед началом спарринга Алины Загитовой.