Агент Клаудиньо опроверг интерес «Ромы» и «Марселя» к футболисту

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Клаудиньо, прокомментировал информацию об интересе европейских клубов к его клиенту.

«Интерес «Марселя» и «Ромы» — очередные слухи. Я уже многократно говорил, что Клаудиньо останется в «Зените», — цитирует агента Sport24.

Ранее появилась информация о том, что «Рома» и «Марсель» интересуются Клаудиньо. Игрок присоединился к «Зениту» в 2021 году. В минувшем сезоне он провёл 31 матч в составе «Зенита», забил десять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее агент подтвердил, что Малком и Клаудиньо останутся в «Зените».