Источник: «Рома» и «Марсель» интересуются Клаудиньо

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в «Роме» и «Марселе».
Источник: «Рома» и «Марсель» интересуются Клаудиньо
  • РИА Новости

По информации журналиста Мауро Сезара, два европейских клуба готовы вступить в борьбу за 21-летнего футболиста.

7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.

Ранее агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заявил, что футболист продолжит выступления за «Зенит», слухи о переговорах с португальской «Бенфикой» не являются правдивыми.

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