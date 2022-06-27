Источник: «Рома» и «Марсель» интересуются Клаудиньо
- РИА Новости
По информации журналиста Мауро Сезара, два европейских клуба готовы вступить в борьбу за 21-летнего футболиста.
7 марта ФИФА разрешила легионерам и тренерам Российской премьер-лиги приостановить действие контрактов до 30 июня текущего года, а 21 июня продлила разрешение на год.
Ранее агент Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия заявил, что футболист продолжит выступления за «Зенит», слухи о переговорах с португальской «Бенфикой» не являются правдивыми.