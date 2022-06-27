Тарасова тепло обратилась к Москвиной в день её рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к другому заслуженному наставнику Тамаре Москвиной.

«Тамарочка моя дорогая! С днём рождения! Люблю и восхищаюсь тобой всегда! Будь здорова!» — написала Тарасова в социальных сетях.

27 июня Москвиной исполнился 81 год. Она продолжает тренировать российских фигуристов.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине подопечные Тамары Москвиной Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире. В индивидуальных соревнованиях пара заняла третье место.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, почему фигуристки пробуют себя в других видах спорта.