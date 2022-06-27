Роналду может стать капитаном «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может стать капитаном своей команды.

По информации Mirror, в минувшем сезоне капитан команды Тоби Магуайр подвергся критике со стороны болельщиков, поэтому в новом футбольном году его может сменить Криштиану Роналду.

Отмечается, что главный тренер МЮ Эрик тен Хаг в ближайшее время обсудит с Роналду его будущее в клубе и предложит ему капитанскую повязку.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду рассчитан до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее в МЮ сообщили Роналду, что клуб не отпустит его в летнее трансферное окно.