Бистрович: Федотов не случайно добился хороших результатов с «Сочи»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«У всех в клубе очень положительные впечатления от нового тренера. Уже по первым дням работы с ним видно, что он не случайно добился хороших результатов с «Сочи», — цитирует Бистровича Index.hr.

15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее ЦСКА потерпел поражение от «Велеса» в дебютном матче Федотова во главе армейцев.