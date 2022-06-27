Ловрен: на меня оказывают давление, чтобы я уехал из России

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Хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал, что на него оказывается давление по поводу его нахождения в России.

«В целом же ситуация очень тяжёлая, в том числе и для меня. На меня оказывается большое давление, и некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда», — цитирует Ловрена «Матч ТВ».

По его словам, ему это совсем не нравится, а также он подчеркнул, что в нынешней политической ситуации нет вины ни его, ни «Зенита».

«Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли, у меня здесь хорошие друзья», — подчеркнул игрок.

Хорватский защитник перешёл в «Зенит» в августе 2020 года. В минувшем сезоне он провёл в составе сине-бело-голубых 19 матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Ловрен высказался об исключении российских команд из еврокубков.

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